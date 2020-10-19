OPPO подтверждает партнерство с Dynaudio для создания первого Smart TV

Известная китайская компания OPPO, готова к запуску своего первого Smart TV 19 октября в своей стране.

В преддверии официального запуска компания раскрыла некоторую ключевую информацию о OPPO Smart TV. В рекламном тизере, который был опубликован в сети компании OPPO, подтверждает свое партнерство с Dynaudio в отношении будущих моделей телевизоров.

OPPO TV не будет единственным продуктом компании, поддерживающим Dynaudio. Согласно утечке, китайский бренд работает над новыми наушниками TWS, получившими название OPPO Enco X, в партнерстве с Dynaudio.

Если верить утечкам, то компания выпустит три модели Smart TV - R1 55 дюймов, R1 65 дюймов и S1 65 дюймов. Все три модели телевизоров получат частоту обновления 120 Гц.
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