OPPO получила патент на движущуюся фронтальную камеру

OPPO известна тем, что разрабатывает необычные дизайны смартфонов. Фактически, в прошлом году компания уже анонсировала смартфон с выдвижным дисплеем OPPO X 2021. Время от времени он также патентует интересные разработки. Соответственно, в последнее время основное внимание уделяется разработке фронтальной камеры. Теперь, согласно слитому отчёту, новый патент OPPO был опубликован 28 января 2021 года.На схеме данного патента изображена передвижная передняя камера для съемки селфи с разных ракурсов. Как вы можете видеть на изображении, устройство в верхней части дисплея работает с помощью приводного двигателя. Судя по всему, он использует направляющий блок, расположенный внутри рельсового кронштейна, чтобы перемещать датчик в двух направлениях.