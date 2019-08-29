OPPO представила Reno2 с четырьмя задними камерами и 5-кратным гибридным зумом

Производитель смартфонов Oppo выпускает новую серию «Reno2» в Индии , а глобальный запуск планируется через некоторое время. По словам Oppo, режим Ultra Dark Mode, позволяет делать четкие снимки в ночное время, «даже в условиях отсутствия света». Четыре камеры состоят из 48-мегапиксельной основной линзы, 13-мегапиксельного телеобъектива, 8-мегапиксельной широкоугольной линзы и 2-мегапиксельной моно-линзы.

По словам Oppo , Reno2 оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 и соотношением экрана к корпусу 93,1%. По словам Oppo , есть также две другие модели, Reno 2 Z и Reno 2 F, обе с дисплеем «чуть меньшего размера 6,5 дюйма», что позволяет полагать, что размер экрана округлен.

Oppo также указывает на свою всплывающую камеру Shark Fin на передней панели Reno2. По словам Oppo, это первая всплывающая фронтальная камера, поддерживающая эффекты боке в видео, что означает, что она может держать объект в фокусе, размывая фон.

Процессор Qualcomm 730G (octa-core) работает на Reno2, а MediaTek P90 SoC находится внутри двух других вариантов. Другие функции включают до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. И впервые в телефоне Oppo появился ускоритель NPU для «ускорения алгоритма искусственного интеллекта в ночном режиме».