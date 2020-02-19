OPPO представила новую версию смартфона Realme C3

Компания OPPO представила улучшенную версию бюджетного смартфона Realme C3.

Новинка отличается основной камерой. В обновленной версии основная камера с тремя модулями. Где главный модуль 12 Мп, его дополняет сенсор глубины на 2 Мп и макро линза на 2 Мп. Ещё новинку оснастили сканером отпечатков пальца.

Смартфон получил 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70 в паре с 2/3/4 ГБ ОЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч. Смартфон будет продаваться сразу на OC Android 10.