OPPO представила смартфон среднего уровня U1

Компания OPPO анонсировала смартфон среднего уровня U1. Гаджет оснащен 6,3-дюймовый дисплеем формата Full HD+. Разрешением устройства составляет 2340 на 1080 пикселей. Сердцем аппарата стал чипсет Helio P70. В верхней части дисплея предусмотрен каплевидный вырез: в нем располагается 25-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока с сенсорами на 13 млн (f/2,2) и 2 млн (f/2,4) пикселей. За питание отвечает батарея емкостью 3500 мА.ч. Использована операционная система Android 8.1 (Oreo). Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. Стоимость новинки составляет от 170 долларов.