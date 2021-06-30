OPPO создаёт смартфон с дисплеем на весь корпус

Когда дело доходит до инноваций в смартфонах, OPPO находится в авангарде, демонстрируя самые новые технологии и лучшие разработки из всего, что только доступно инженерам. Например, мы уже видели OPPO X 2021, концептуальный мобильный смартфон OPPO с выдвижным дисплеем, а теперь компания подала новый патент на двухсторонний смартфон с дисплеем Wrap-Around. OPPO подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) с документацией под названием «Метод сборки и разборки электронного оборудования». В нем подробно описаны методы создания гибких дисплеев, которые опоясывают смартфон с двух сторон. И хотя это выглядит слишком нереальным, на самом деле смартфон с таким дисплеем явно будет пользоваться повышенным спросом на рынке.

Дело в том, что производитель не делает ничего невозможного — просто вместо одного дисплея, расположенного на фронтальной стороне смартфона, вы получите один громадный дисплей на фронтальной, боковой и тыльной панелях. Пока что не совсем понятно, как это можно использовать и какие преимущества и подобного решения, да и никто не говорит, что производитель прямо побежит создавать смартфон такого формата. Скорее всего, это просто дополнительный патент, который позволит в будущем создавать новейшие смартфоны или не позволит другим компаниям использовать данную разработку бесплатно. Но выглядит интересно и нам бы очень хотелось на такой смартфон посмотреть в реальной жизни, а не на нарисованном рендере.
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