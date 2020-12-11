OPPO выпустит Reno5 Pro эксклюзивно для Индии

Буквально недавно компания OPPO представила в Китае новую версию смартфонов Reno — серию Reno5, которая очень понравилась аудитории и продемонстрировала, что производитель вполне может удивлять рынок действительно классными гаджетами. Сегодня появилась информация, что Pro-версия смартфона будет представлена эксклюзивно в Индии. Конечно, она будет продаваться не только в этой стране и в обозримом будущем производитель точно выпустит устройство еще и в других регионах, но нужно понимать, что на релизе это действительно будет эксклюзив для Индии. И это уже не первый раз, когда происходит подобное. Ранее сразу несколько производителей представили свои гаджеты сначала в Индии, а потом уже во всём остальном мире по той же цене.