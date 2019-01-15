OPPO запустил новый суббренд под названием Zhimei, который будет заниматься разработкой футуристических технологий и продуктов для жизни.

OPPO входит в семейство BBK Electronics и является одним из ведущих производителей смартфонов в Азии. Фактически это четвертый по величине производитель смартфонов в мире, доля рынка которого составляет 8,4%, согласно IDC. Официально создав Отдел развивающихся мобильных терминалов, OPPO назначил бывшего своего главного сотрудника по закупкам Лю Бо президентом Отдела развивающихся мобильных терминалов и вице-президентом OPPO. Объявляя о новом бренде, генеральный директор OPPO Чэнь Меньён сказал, что Zhimei сосредоточится на новых мобильных технологиях и расскажет о будущих планах OPPO в эпоху 5G. Он также добавил, что с этим брендом OPPO планирует продвигать продукты начального уровня с использованием интеллектуальных футуристических технологий.