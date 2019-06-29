OUKITEL C15 Pro+: ещё больше памяти и ценник в $75

В начале года в продаже появился бюджетник OUKITEL C15 Pro с модным дизайном, а теперь производитель представил версию C15 Pro+ с улучшенными характеристиками и почти такой же доступной ценой.

OUKITEL C15 Pro+ получил всё тот же 6.088-дюймовый вытянутый дисплей 19:9 с аккуратным вырезом-капелькой. Панель занимает 85.5% передней поверхности и защищена стеклом Asahi второго поколения. Подобно обычному C15 Pro, смартфон построен на четырёхъядерном процессоре MediaTek Helio A22 (MT6761) с частотой 2 ГГц. Главное отличие кроется в объёме памяти: оперативной 3 ГБ против 2 ГБ в предшественнике, накопитель на 32 ГБ вместо прежних 16 ГБ. Это положительно отразится на плавности работы системы, в качестве которой используется Android 9.0 Pie.

На тыльной стороне аппарата разместилась двойная камера на 8+2 МП, а 5-мегапиксельная селфи-камера поддерживает разблокировку по лицу. Обычный сканер отпечатков пальцев в OUKITEL C15 Pro+ тоже имеется. Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч обеспечивает полный день автономной работы. На выбор предлагаются три цвета корпуса: фиолетовый, чёрный и сумеречный с градиентом: Релиз OUKITEL C15 Pro+ запланирован на начало июня. Розничная стоимость новинки составляет $74.99, но на старте могут быть скидки. Все подробности узнаем в самое ближайшее время.