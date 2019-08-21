OUKITEL C17 Pro - обзор

Китайская компания OUKITEL представила смартфон начального уровня, который отличается стильным внешним видом. Новинка имеет название OUKITEL C17 Pro, а выделяет её на фоне многих других моделей, особенно в бюджетном сегменте, дисплей со сквозным отверстием для фронтальной камеры. Кроме того, это один из самых доступных смартфонов на рынке, который получил тройную основную камеру.

Новинка с 6.35-дюймовым экраном с соотношением сторон 19.5 к 9, который занял 90% лицевой панели. OUKITEL C17 Pro имеет отверстие для камеры, расположенное в левом верхнем углу экрана. Фронталка в смартфоне построена на базе 5-мегапиксельного датчика изображения. Задник модели отличается необычным узором и покатыми боковыми гранями, благодаря которым новинка удобно лежит в руке.

В левом верхнем углу тыльной панели расположена четырёхмодульная основная камера с сенсорами разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп. В главном модуле (13 Мп) установлен датчик производства компании Sony. Камера OUKITEL C17 Pro поддерживает все основные режимы съёмки, включая популярную ныне портретную съёмку с размытым задним фоном.

Новинка предлагается в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем объёмом 64 ГБ, а сердцем устройства выступает восьмиядерная однокристальная система MediaTek MT6763 с частотой 2 ГГц. Этот мобильный процессор отличается неплохой энергоэффективностью, а благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 3900 мАч пользователи могут добиться полного дня автономной работы.

OUKITEL C17 Pro предлагает всё и даже немного больше, чем смартфоны стоимостью $90. У него есть большие объёмы памяти, стильный внешний вид, не самая плохая камера и аппаратная платформа, а также хороший аккумулятор. Доступна новинка в трёх цветовых решениях: Sunrise, Twilight и Black.

Официальная рекомендованная цена OUKITEL C17 Pro составила $139.99