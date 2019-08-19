OUKITEL C17 Pro с тройной камерой в продаже с 26 августа

Анонсированный OUKITEL C17 Pro стал одним из самых доступных смартфонов с тройной основной камерой в 2019 году. Аппарат поступит в продажу уже на следующей неделе — с 26 по 30 августа его можно будет купить в официальном магазине OUKITEL по специальной цене в $89.99 при обычной стоимости в $139.99.

OUKITEL C17 Pro получил 6.35-дюймовый дисплей с отверстием для фронтальной камеры вместо широкой чёлки. Вытянутая панель с соотношением сторон 19.5:9 занимает почти 90% передней поверхности. Восьмиядерный процессор MediaTek MT6763 с частотой 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти позволяют запускать даже тяжёлые игры. Накопителя на 64 ГБ хватит для установки всех необходимых приложений, а если его окажется недостаточно, есть слот для карточек microSD. А аккумулятор ёмкостью целых 3900 мАч гарантирует, что смартфон не разрядится посреди дня.

Главной фишкой модели стала тройная камера на 13+5+2 мегапикселя. Основной сенсор Sony дополнен датчиком глубины и широкоугольным модулем. Разрешение селфи-камеры составляет 5 мегапикселей.

OUKITEL C17 Pro доступен в трёх цветах: красном («восход»), градиентном («сумерки») и классическом чёрном.

Акционная цена в $89.99 действует только в течение пяти дней с 26 по 30 августа.