OUKITEL Y4800 с 48-мегапиксельной камерой готовится к анонсу

С приближением лета OUKITEL анонсировала запуск новой линейки смартфонов с говорящим названием Young. Это будут модные, стильные и энергичные гаджеты, ориентированные на молодёжную аудиторию. А первым представителем Y-серии станет OUKITEL Y4800, оснащённый 48-мегапиксельной камерой.

Основная камера OUKITEL Y4800 расположилась в левом верхнем углу и состоит из двух модулей — в паре с 48-мегапиксельным работает 5-мегапиксельный сенсор. Для улучшения качества снимков используется искусственный интеллект. Фронтальная камера тоже на уровне: 16 мегапиксельный сенсор дополнен широкоугольной оптикой, чтобы на групповых селфи никто не остался за кадром.

Смартфон получил вытянутый 6.3-дюймовый дисплей Full HD+ с вырезом-капелькой. За быстродействие отвечает мощный восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P60. В Y4800 целых 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Операционная система — Android 9 Pie. Производитель обещает приятно удивить ценой OUKITEL Y4800.