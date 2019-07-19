OUKITEL Y4800 с камерой на 48 МП

Новый OUKITEL Y4800 получил основную двойную камеру на 48 мегапикселей и современный дизайн. С 22 по 29 июля он будет доступен всего за $199.99, и это ещё не все сюрпризы.

OUKITEL Y4800 встречает 6.3-дюймовым экраном Full HD+ (2340x1080 пикселей) с тонкими рамками и вырезом-капелькой. Фронтальная панель прикрыта устойчивым к появлению царапин стеклом Corning Gorilla Glass 3. Внутри — восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70 с частотой 2 ГГц. Он отлично справляется с любыми задачами. По сравнению с предыдущим поколением он стал на 12% мощнее, а энергопотребление снизилось на 25%. Оперативной памяти целых 6 ГБ, встроенной памяти 128 ГБ с возможностью расширения карточкой microSD объёмом до 256 ГБ.

Задняя двойная камера включает 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1 с оптикой f/1.8, а также вспомогательный 5-мегапиксельный модуль для создания эффекта боке. Фронтальная камера на 16 мегапикселей (f/2.0) порадует любителей селфи, а также позволяет разблокировать смартфон «по лицу». Функция работает даже в темноте (за счёт подсветки экрана). В корпусе толщиной 8.25 мм поместился аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. За счёт оптимизаций операционной системы Android 9 Pie и энергоэффективного чипа Y4800 работает дольше большинства конкурентов в своём классе.

Для запуска OUKITEL Y4800 компания выбрала магазин Banggood, где с 22 по 29 июля новинку можно будет приобрести за $199.99 вместо стандартных $249.99, да ещё и с подарками в виде кольца-держателя Xiaomi и силиконового чехла. Кроме того, есть возможность бесплатно получить фитнес-трекер Mi Band 4. Один разыгрывается ежедневно, он достанется первому покупателю после 11:00 по нашему времени. Ещё 20 гаджетов выдадут тем, кто пригласит друга, который оформит заказ.