Объектив Fujifilm XF50mmF1.0 R WR будет стоить $1500

В сети появились подробности об объективе Fujifilm XF50mmF1.0 R WR, официальный дебют которого ожидается уже 2 или 3 сентября. Итак, новинка будет характеризоваться оптической схемой из двенадцати элементов в девяти группах (один асферический элемент и два ED), минимальным расстоянием для фокусировки 70 см, максимальным увеличением 0,08x, девятилепестковой диафрагмой, диаметром для фильтров 77 мм, диаметром 87 мм, длиной 103,5 мм и массой 845 г. Ориентировочная цена этого объектива, предназначенного для кропнутых беззеркальных камер Fujifilm, составляет 1500 долларов.