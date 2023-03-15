Объектив Leica Vario-Elmar-SL 100-400 F/5-6.3 оценен в $2195

Компания Leica пополнила ассортимент телеобъективов моделью Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm F/5-6.3, которая предназначена для полнокадровых камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется увеличением до 0.24x на 400 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 110 см на коротком конце и 159 см на длинном конце, длиной 198 мм и диаметром 88 мм, оптической конструкцией из 22 элементов в 16 группах, металлической конструкцией, массой 1530 граммов без бленды и 1620 граммов с блендой, стабилизатором, шаговым двигателем автофокуса, защитой от пыли и влаги, а также резьбой для светофильтра 82 мм. Цена объектива составляет 2195 долларов, а за 3070 долларов можно приобрести комплект с телеконвертером Leica Extender L 1.4x.