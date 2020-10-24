Объектив Viltrox 23mm F1.4 STM на Canon EF-M оценен в $240

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер с байонетом Canon EF-M моделью 33mm/1.4 STM, которая уже доступна для покупки по цене в 240 долларов. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой с шаговым двигателем, прочным металлическим исполнением, портом USB для обновлений, многослойным покрытием HD Nano, фокусным расстоянием 33 мм (53 мм в 35-мм эквиваленте); углом поля зрения 45,2°, 9-лепестковой диафрагмой f/1,4-f/16, кольцом диафрагмы на объективе, минимальным расстоянием для фокусировки 40 см, установочным диаметром фильтра 52 мм, диаметром 65 мм, длиной 72 мм и массой 270 г.

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