Объектив Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендерах

Недавно стало известно о том, что в этом году компания Xiaomi выпустит новый смартфон топовой линейки Mi Mix. Предполагается, что аппарат получит название Xiaomi Mi Mix 4. Сегодня в сети появились качественные изображения Xiaomi Mi Mix 4, которые демонстрируют переднюю часть устройства. Если верить автору рендеров, смартфон получит безрамочный дизайн без каких-либо вырезов или отверстий для фронтальной камеры. Очевидно, что Xiaomi оснастит свой флагманский смартфон подэкранной камерой. Тем более, что в прошлом году китайский производитель представил соответствующую технологию. Устройству также прочат топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 888 и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки.