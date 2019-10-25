Объектив Yongnuo 42.5mm f/1.7 появился в продаже

Стартовали продажи объектива Yongnuo 42.5mm f/1.7 для беззеркальных камер Micro Four Thirds, который представляет собой умеренный телеобъектив с учетом кроп-фактора. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, фокусным расстоянием 42,5 мм (ЭФР 85 мм), углом поля зрения 29°, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, семилепестковой диафрагмой, диафрагмой от f/1,7 до f/22, минимальным расстоянием для фокусировки 0,3 м, максимальным увеличением 0,15х, диаметром фильтра 52 мм, диаметром 61,6 мм, длиной 55,4 мм и массой 146 г. Цена объектива составляет 89 долларов.