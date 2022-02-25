Общий доход от смартфонов в 2021 году достиг 448 миллиардов долларов

В последнем отчете Counterpoint Research рассматриваются доходы, полученные производителями смартфонов за прошлый год. Компании получили в общей сложности 448 миллиардов долларов дохода за 2021 год, что на 7% больше, чем в 2020 году. Средняя цена продажи смартфонов выросла на 12% в годовом исчислении и достигла 322 долларов США благодаря растущему спросу на устройства 5G. По оценкам, 40% всех смартфонов, поставленных в 2021 году, были с поддержкой 5G, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Apple снова занимает первое место в рейтинге с общей выручкой в ​​196 миллиардов долларов и долей 44% всех доходов на рынке смартфонов. В Apple наблюдался повышенный спрос на новую серию iPhone 13, а также продолжительный интерес к моделям iPhone 12 предыдущего поколения. Средняя цена продажи смартфонов для iPhone в 2021 году достигла 821 доллара, что является историческим максимумом. Apple продолжила рост на развивающихся рынках, таких как Индия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

На втором месте Samsung с доходом в 72 миллиарда долларов. Эта цифра на 11% больше по сравнению с 64 миллиардами долларов в 2020 году. Средняя цена продажи телефонов Samsung выросла на 5% в годовом исчислении и достигла 263 доллара. Сегменты среднего и премиум-класса способствовали наибольшему росту южнокорейского технологического гиганта: флагманская серия Galaxy S и модели среднего класса Galaxy A и M продали больше всего единиц. Samsung также удалось увеличить поставки складных устройств в три раза.

Xiaomi является третьим ведущим брендом с доходом в 37 миллиардов долларов, что на 49% больше, чем в 2020 году. Индия служила ключевым рынком Xiaomi, где бренд достиг новых высот в смартфонах по цене выше 18 000 индийских рупий (250 долларов США), что составляло 14% присутствия бренда в стране.