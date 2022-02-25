Общий доход от смартфонов в 2021 году достиг 448 миллиардов долларов

В последнем отчете Counterpoint Research рассматриваются доходы, полученные производителями смартфонов за прошлый год. Компании получили в общей сложности 448 миллиардов долларов дохода за 2021 год, что на 7% больше, чем в 2020 году. Средняя цена продажи смартфонов выросла на 12% в годовом исчислении и достигла 322 долларов США благодаря растущему спросу на устройства 5G. По оценкам, 40% всех смартфонов, поставленных в 2021 году, были с поддержкой 5G, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Apple снова занимает первое место в рейтинге с общей выручкой в ​​196 миллиардов долларов и долей 44% всех доходов на рынке смартфонов. В Apple наблюдался повышенный спрос на новую серию iPhone 13, а также продолжительный интерес к моделям iPhone 12 предыдущего поколения. Средняя цена продажи смартфонов для iPhone в 2021 году достигла 821 доллара, что является историческим максимумом. Apple продолжила рост на развивающихся рынках, таких как Индия, Таиланд, Вьетнам и Бразилия.

На втором месте Samsung с доходом в 72 миллиарда долларов. Эта цифра на 11% больше по сравнению с 64 миллиардами долларов в 2020 году. Средняя цена продажи телефонов Samsung выросла на 5% в годовом исчислении и достигла 263 доллара. Сегменты среднего и премиум-класса способствовали наибольшему росту южнокорейского технологического гиганта: флагманская серия Galaxy S и модели среднего класса Galaxy A и M продали больше всего единиц. Samsung также удалось увеличить поставки складных устройств в три раза.

Xiaomi является третьим ведущим брендом с доходом в 37 миллиардов долларов, что на 49% больше, чем в 2020 году. Индия служила ключевым рынком Xiaomi, где бренд достиг новых высот в смартфонах по цене выше 18 000 индийских рупий (250 долларов США), что составляло 14% присутствия бренда в стране.
Комментарии и отзывы Смартфоны
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветке…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветкеАвторитетный инсайдер Ice Univerce поделился очередной утечкой по смартфону Samsung Galaxy S22 Ultra – на…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеру…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеруСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 Pro+, официальный релиз которого ожидаетс…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фото…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фотоВ сети появилось первое фото новой версии флагманского смартфона Moto Edge X30, которая отличается от обы…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 Ultra…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 UltraВ сеть утекли изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого сос…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla M…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla MКогда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад: ее телефоны часто облицованы драгоценным…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетпле…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетплеНе так давно стартовали продажи нового смартфона Black Shark 4 Pro, занявший верхние строчки в рейтингах …
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno…
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов RenoOPPO готова запустить серию Reno7 4 февраля. И в преддверии этого дня, в новом пресс-релизе, компания обс…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря…
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor