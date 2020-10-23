Объявлен ZTE V2020 5G с процессором Dimensity 800

ZTE представила в Китае новый смартфон под названием ZTE V2020 5G.

Новинка получила 6,53-дюймовый IPS дисплей с перфорированным дизайном. Дисплей обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2340 пикселей и 97-процентную цветовую гамму NTSC.

За производительность смартфона отвечает процессор Dimensity 800 в паре 8 Гб оперативной памяти. LPDDR4x и 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Также новинка поддерживает сети пятого поколения 5G.

В ZTE V2020 5G установлена ​​фронтальная камера на 16 Мп. Квадратная камера, расположенная на задней панели телефона, имеет 48-мегапиксельную основную камеру + 8-мегапиксельную сверхширокую камеру с углом обзора 120 градусов + 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Также на задней панели размещен традиционный сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон на базе ОС Android 10 с оболочкой MiFavor UI. Из ряду других функции в смартфоне есть: поддержка двух SIM-карт, 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, усилитель Smart PA, поддержка DTS: X Ultra и 3,5 мм аудиоразъем.