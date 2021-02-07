Объявлена цена Xiaomi Mi 11 для Европы

Как уже стало известно, новый смартфон Xiaomi Mi 11 будет запущен в Европе 8 февраля, а в Китае он уже был доступен с декабря 2020 года. Для Европейского региона смартфон будет представлен в конфигурации 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. С коробки Mi 11 работает на базе Android 11 с MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 11 оснащен 6,81 дюймовым QHD + AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Работает новинка на чипсете Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Основная камера 50 МП с 120-кратным зумом для фотоснимков и 15-кратным зумом для видео. Стоимость Xiaomi Mi 11 будет составлять 799 евро (8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ) и 899 евро (8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ).