Объявлена цена флагманского смартфона Sony Xperia 5

Компания Sony начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Sony Xperia 5, который был представлен несколько дней назад. Аппарат станет доступен для покупки 5 ноября по цене в 800 долларов. Напомним, что новинку оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, поддержкой HDR и 10-битного отображения цвета, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3140 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.