Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 7

Компания Xiaomi готовит к выпуску флагманский смартфон Mi 7. Гаджет Xiaomi Mi7 получит 6-дюймовый экран с разрешением 2160*1080 точек. За производительность устройства Xiaomi Mi7 будет отвечать чипсет Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 6/8 ГБ. На обратной стороне расположится двойная камера, которую снабдят модулями на 16 Мп с диафрагмой f/1.7. У него будет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор равен 3500 мА.ч. Смартфон Xiaomi Mi7 представят 23 мая. Младшая версия будет стоить 440 долларов, а с большим объёмом памяти — 519 долларов.