Объявлена цена смартфона Xiaomi 12T Pro для европейского рынка

Ранее, компания Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Extreme Edition, новинка доступна в Китае. В Европе смартфон выйдет под названием Xiaomi 12T Pro. В отличии от китайской версии, Xiaomi 12T Pro получит дисплей Full HD+, в свою очередь K50 Extreme Edition имеет дисплей с разрешением 1,5К. Частота обновления экрана не изменится и составляет 120 Гц.

Xiaomi 12T Pro получит сканер отпечатков пальцев под экраном. Основан смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1. Фронтальная камера предлагает разрешение 20 Мп, основная камера представлена тремя датчиками разрешением 108 (Samsung HM6, с OIS), 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В Европе Xiaomi 12T Pro будет стоить около 650 евро, а Redmi K50 Extreme Edition в Китае продается за 3013 юаней (445 долларов) за базовую версию.