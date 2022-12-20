Объявлена дата глобального релиза OnePlus 11

Компания OnePlus объявила, что смартфон OnePlus 11 будет представлен в Индии 7 февраля. При этом, дата китайской презентации все еще не раскрывается.

По предварительным данным, аппарат получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовый OLED-экран, выполненный по технологии LTPO, с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телефото), фронтальную камеру на 32 Мп, поддержку 100-Вт проводной зарядки, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.

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