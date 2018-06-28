Объявлена дата презентации Samsung Galaxy Note 9

Компания Samsung опубликовала тизер-приглашение на презентацию смартфона Galaxy Note 9. Итак, очередное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 9 августа этого года. Что любопытно, на тизере изображен фрагмент стилуса в золотой расцветке. Ранее сообщалось, что инженеры Samsung кардинально переработали этот аксессуар. Что до смартфона, то ему прочат 6,3-дюймовый (или 6,38) дисплей с разрешением 2960:1440 пикселей, 512 ГБ флэш-памяти и улучшенную версию персонального помощника Bixby. Также весьма вероятно наличие золотой расцветки.