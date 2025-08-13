Объявлена дата выхода HONOR Magic V Flip 2

Компания HONOR объявила, что официальная презентация складного смартфона Magic V Flip 2 состоится 21 августа в Китае. Судя по опубликованным рендерам, аппарат выйдет в четырех расцветках. Технические характеристики производитель пока не раскрывает.

Напомним, что первое поколение Magic V Flip оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1200:1092 точек, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 0,1–120 Гц, 6,8-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 точек, пиковой яркостью 3000 нит, кадровой основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX816), батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и корпусом толщиной 14,89 мм в сложенном состоянии и 7,15 мм в разложенном.

Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE…
Компания Vivo раскрыла характеристики компактного смартфона X200 FE, который скоро будет представлен на г…
Google поставит в Pixel 10 Pro дисплей на 480 Гц…
Чрезмерное использование смартфона, независимо от уровня яркости экрана, может привести к перенапряжению …
Realme 15 Pro показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G,…
Epic Games урегулировала иск против Samsung…
Президент Epic Games и её крупнейший акционер Тим Суини сообщил, что компания урегулировала антимонопольн…
Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею…
Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 …
Смартфон Xiaomi 15T засветился в сети …
В базе данных регуляторов NBTC и IMDA обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15T, официальная презентац…
Perplexity хочет предустанавливать свой браузер на смартфоны…
По информации Yahoo Finance, генеральный директор Perplexity, Аравинд Сриинивас, ведёт переговоры с произ…
Samsung Galaxy S25 FE получит сдержанные цвета и ёмкую батар…
Несмотря на то, что главной премьерой Samsung в этом году стала флагманская серия Galaxy S25, южнокорейск…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor