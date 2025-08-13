Объявлена дата выхода HONOR Magic V Flip 2

Компания HONOR объявила, что официальная презентация складного смартфона Magic V Flip 2 состоится 21 августа в Китае. Судя по опубликованным рендерам, аппарат выйдет в четырех расцветках. Технические характеристики производитель пока не раскрывает.

Напомним, что первое поколение Magic V Flip оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1200:1092 точек, пиковой яркостью 1600 нит и частотой обновления 0,1–120 Гц, 6,8-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 точек, пиковой яркостью 3000 нит, кадровой основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX906 и OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX816), батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и корпусом толщиной 14,89 мм в сложенном состоянии и 7,15 мм в разложенном.