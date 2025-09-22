Объявлена дата выхода OPPO Find X9

Компания OPPO объявила, что флагманская серия смартфонов OPPO Find X9 будет представлена в Китае 16 октября. Речь идет пока о двух моделях: Find X9 и Find X9 Pro. Производитель подтвердил наличие топового процессора MediaTek Dimensity 9500, нового дисплея Tianma с самой продвинутой технологией защиты глаз с затемнением без мерцания на полной яркости (сама яркость регулируется от 1 нит до 3600 нит), батареи ёмкостью 7000 мАч и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16.

Согласно утечкам, старшую модель оснастят основной камерой Hasselblad модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-828 оптического размера 1/1,28 дюйма), 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископный телефотомодуль на сенсоре Samsung HP5 на 200 МП оптического размера 1/1,56 дюйма) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор).
