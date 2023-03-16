Объявлена дата выхода Oppo Find X6 и X6 Pro

Компания Oppo объявила, что флагманские смартфоны смартфоны Find X6 и Find X6 Pro, а также планшет Pad 2 будут представлены 21 марта этого года. По предварительным данным, смартфоны оснастят топовыми процессорами MediaTek Dimensity 9200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 соответственно, 6,74-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой подсветки (ШИМ) в 2160 Гц у младшей модели, селфи-камерой разрешением 32 Мп и тройной тыльной камерой, созданной совместно компанией Hasselblad. Что до планшета, то ему приписывают наличие 11-дюймового IPS-дисплея, аккумулятора ёмкостью 8360 мАч, новых клавиатуры и стилуса, а также более производительной однокристальной системы.

Realme GT Neo5 c 16/512 ГБ памяти появился в продаже …
Компания Realme дала старт китайским продажам новой версии смартфона Realme GT Neo5, которая имеет в свое…
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом…
Бренд OPPO неожиданно выпустил модель Reno8 T. Смартфон может похвастаться броским дизайном, мощным проце…
Бюджетный Samsung Galaxy F04 получит 8 ГБ ОЗУ…
В сети появились тизеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy F04, который еще не был представлен официальн…
Инсайдеры слили дизайн iPhone 15…
Всем известно, что чем ближе релиз новых смартфонов компании Apple, тем больше информации пользователи по…
Honor X8a со 100-Мп камерой оценен в 18 тысяч рублей …
В России стартовали продажи смартфона Honor X8a, рекомендованная цена которого составляет 20 тысяч рублей…
Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro появился в продаже …
Компания Nubia дала старт международным продажам игрового смартфона Red Magic 8 Pro, который пока доступе…
Россияне назвали Xiaomi 12X лучшим Android-флагманом…
Отечественные ритейлеры «М.Видео – Эльдорадо» опубликовали результаты народного голосования «ЭМ.Выбор» за…
Опубликованы примеры фото с камеры смартфона OnePlus 11…
В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный недавно смартфон OnePlus 11. Напомним, чт…
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor