Объявлена дата выхода Oppo Find X6 и X6 Pro

Компания Oppo объявила, что флагманские смартфоны смартфоны Find X6 и Find X6 Pro, а также планшет Pad 2 будут представлены 21 марта этого года. По предварительным данным, смартфоны оснастят топовыми процессорами MediaTek Dimensity 9200 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 соответственно, 6,74-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой подсветки (ШИМ) в 2160 Гц у младшей модели, селфи-камерой разрешением 32 Мп и тройной тыльной камерой, созданной совместно компанией Hasselblad. Что до планшета, то ему приписывают наличие 11-дюймового IPS-дисплея, аккумулятора ёмкостью 8360 мАч, новых клавиатуры и стилуса, а также более производительной однокристальной системы.