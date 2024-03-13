Объявлена дата выхода Realme Narzo 70 Pro 5G

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Narzo 70 Pro 5G состоится в Индии 19 марта. Производитель подтвердил наличие основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890, двухцветного дизайна тыльной панели Duo Touch Glass и плоского AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 7050, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт.