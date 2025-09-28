Объявлена дата выхода RedMagic 11 Pro

Компания Red Magic объявила, что официальный релиз смартфонов серии Red Magic 11 Pro состоится уже 17 октября в Китае. Производитель уже начал принимать предварительные заказы. Также подтверждено наличие системы двойного охлаждения и флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Pro имеет в своем оснащении 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, ОЗУ LPDDR5X ULTRA, встроенная память UFS 4.0 PRO, система охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройная тыльная камера с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродная батарея ёмкостью 7050 мАч и поддержка 100-Вт проводной быстрой зарядки.