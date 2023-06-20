Объявлена дата выхода Vivo X90s

Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo X90s будет официально представлен 26 июня. Новинку оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200+, которая уже ставит рекорды производительности в популярных бенчмарках, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX866), 12 Мп и 12 Мп, батареей ёмкостью 4810 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.