Объявлена дата выхода флагмана Sony Xperia 1 V

Компания Sony опубликовала видеотизер, раскрывающий дату выхода флагманского смартфона Xperia 1 V. Итак, официальный релиз запланирован на 11 мая в 7 часов утра по московскому времени. Характеристики и ориентировочная цена грядущей новинки пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Xperia 5 IV оснащается топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и впервые в серии беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями, селфи-камерой на 12 Мп, гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).