Объявлена дата выхода флагмана iQOO 7

Компания IQOO объявила о том, что официальная презентация флагманского смартфона iQOO 7 состоится 11 января 2021 года. На одном из тизеров можно увидеть заднюю панель специально версии iQOO 7 BMW Edition, которые выделяется белой расцветкой с красной, синей и черной полосами. Что до характеристик, смартфону прочат 6,56-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную фронтальную камеру, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 и многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения.