Объявлена дата выхода флагманского смартфона Realme GT8

Компания Realme объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов Realme GT 8 и GT 8 Pro состоится 21 октября. Производитель уже подтвердил наличие в старшей модели экрана на основе нового люминесцентного материала BOE Q10+ с разрешением 2K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркости 4000 нит, топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основной камеры, созданной в сотрудничестве с компанией RICOH GR. Последнее предполагает наличие системы сверхпрозрачных линз с оптическими стандартами RICOH GR, пяти цветовых пленочных режимов и нескольких фирменных водяных знаков.