Объявлена дата выхода глобальной версии Honor 400

Компания Honor объявила, что международный релиз смартфонов Honor 400 и 400 Pro состоится 22 мая. Судя по тизеру, аппарат получит время автономной работы до 48 часов, камеру с зум-модулем и корпус с защитой от воды. Ранее стало известно, что глобальная версия Honor 400 будет сильно отличаться от китайской. Например, она получит батарею ёмкостью 5300 мАч против 7200 мАч. Что до китайского варианта, то ему также приписывают наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 6,55-дюймового AMOLED LTPS-дисплея с разрешением 1,5К, сдвоенной тыльной камеры с 200-Мп главным модулем и стеклянного корпуса с металлической рамкой.