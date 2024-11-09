Объявлена дата выхода глобальной версии iQOO 13

Бренд iQOO объявил дату международного релиза флагманского смартфона iQOO 13, который был представлен в Китае в самом конце октября. Итак, глобальная версия дебютирует в Индии 3 декабря. Официальный российский релиз также стоит ждать уже в следующем месяце.

Напомним, что оцененная от 560 долларов новинка оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.