Объявлена дата выхода смартфона HTC Desire 20 Pro

Компания HTC объявила о том, что официальная презентация её новых устройств состоится 16 июня. В частности, на мероприятии ожидается анонс смартфона HTC Desire 20 Pro. По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и без поддержки 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 400 PPI) и врезанной камерой для селфи, основную квадрокамеру, дактилоскопический сенсор на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10.

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