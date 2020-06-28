Объявлена дата выхода смартфона Honor 30 Lite

В сети появился тизер, раскрывающий дату выхода смартфона Honor 30 Lite – как и ожидалось, новинку покажут 2 июля вместе с огромным Honor X10 Max. При этом в Китае смартфон выйдет под названием Honor 30 Youth Edition.

Предполагается, что Honor 30 Lite будет оснащен поддержкой мобильных сетей пятого поколения, новенькой платформой MediaTek Dimensity 800, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.