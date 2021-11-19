Объявлена дата выхода смартфона Honor 60

Сегодня компания Honor не только выпустила в российскую продажу смартфон Honor 50, но и объявила дату презентации Honor 60. Релиз состоится уже через три дня – 22 ноября. Как оказалось, опубликованный ранее постер со звездным небом не имеет отношения к астрофотографии или новым возможностям в ночной фотографии. Речь идет лишь о некоей «вершине дизайна смартфона в 2021 году».

Ранее сообщалось, что устройство оснастят производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.