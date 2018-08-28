Объявлена дата выхода смартфона Nubia Z18

Компания ZTE объявила о том, что флагманский смартфон Nubia Z18 будет представлен на презентации 5 сентября 2018 года. Ранее глава Nubia Ни Фей подтвердил, что смартфон получит дизайн Full Screen 3.0. Слухи прочат флагману топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 845, операционную систему Android 8.1 Oreo, 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, сдвоенную основную камеру на 24 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, 6 или 8 ГБ оперативно и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор на 3350 мАч.