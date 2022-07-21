Объявлена дата выхода смартфона OnePlus 10T

Компания OnePlus объявила дату официальной презентации смартфона OnePlus 10T. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке 3 августа. По предварительным данным, аппарат получит флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, пластиковую рамку, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп.