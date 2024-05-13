Объявлена дата выхода смартфона POCO F6 представят

Компания Xiaomi объявила, что смартфоны POCO F6 и POCO F6 Pro будут официально представлены 23 мая в Дубае. Предполагается, что первый станет глобальной версией выпущенного в Китае Redmi Turbo 3, а второй – Redmi K70.

Если предположения источников верны, POCO F6 оснастят производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.