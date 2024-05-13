Объявлена дата выхода смартфона POCO F6 представят

Компания Xiaomi объявила, что смартфоны POCO F6 и POCO F6 Pro будут официально представлены 23 мая в Дубае. Предполагается, что первый станет глобальной версией выпущенного в Китае Redmi Turbo 3, а второй – Redmi K70.

Если предположения источников верны, POCO F6 оснастят производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.
Realme представила смартфон GT Neo6 SE…
Сегодня компания Realme официально представила в Китае свою новую модель смартфона GT Neo6 SE, которая на…
OPPO K12 окажется клоном OnePlus Nord CE4…
Компания OPPO опубликовала официальное изображение смартфона OPPO K12, официальный релиз которого состоит…
Tecno Pova 6 засветился в сети…
Смартфон Tecno Pova 6 Pro был анонсирован несколько недель назад на MWC 2024 с процессором Dimensity 6080…
Samsung Galaxy A35 5G засветился в Google Play Console…
В Google Play Console обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A35 5G, который еще не был предста…
Объявлена дата выхода Poco X6 Neo …
Компания Xiaomi объявила дату выхода среднебюджетного смартфона Poco X6 Neo. Аппарат представят в Индии у…
Red Magic представила мобильное охлаждение Cooler 5 Pro…
Сегодня достаточно известный в Азии игровой бренд Red Magic представил новый кулер для мобильных геймеров…
MediaTek представила процессор Dimensity 9300+…
Сегодня компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9300+ — свежий флагманский чип, который п…
Samsung Galaxy Z Fold6 получит очень медленную зарядку…
Смартфоны Samsung с гибкими складными экранами являются одними из самых медленных в вопросе скорости заря…
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor