Объявлена дата выхода смартфона Poco F2 Pro

В сети появился тизер смартфона Poco F2 Pro, который, как предполагалось ранее, станет новой версией модели Redmi K30 Pro. Итак, аппарат официально представят 12 мая, а ориентировочная цена версии со 128 ГБ флеш-памяти составит 570 евро.

Смартфон должны оснастить топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.
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