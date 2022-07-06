Объявлена дата выхода смартфона Redmi K50i

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi K50i будет официально представлен 20 июля. По данным источника, перед нами переименованный Redmi Note 11T Pro и Poco X4 GT, который будет выпущен для индийского рынка. Если это так, то смартфон оснастят восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 650 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, стереофоническими динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 5080 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.