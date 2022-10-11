Объявлена дата выхода смартфона Samsung W23

Компания Samsung объявила о том, что смартфоны Samsung W23 будут представлены 21 октября. Как и предыдущие модели линейки, новинки станут эксклюзивом для Китая. Смартфоны будут созданы на основе Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 соответственно.

Напомним, что оцененный в 1800 евро Galaxy Z Fold 4 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной селфи-камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением QHD+, соотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды согласно степени IPX8, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 4,5 Вт стереодинамиками и алюминиевой рамкой.

Google представит Pixel 7 уже 6 октября…
Сегодня утром компания Google объявил, что собирается провести мероприятие с анонсом устройств Pixel в че…
На смартфонах Apple появится реклама…
Мы все знаем тот факт, что Apple является синонимом высококачественных продуктов, которые клиенты во всем…
Выбираем лучший чехол для Samsung Galaxy M02 (2021)…
В последнее время компания Samsung выпустила на рынок огромное множество различных смартфонов, так что по…
Смартфон Realme 9i показали на фото…
В сети появились качественные фотографии смартфона Realme 9i, официальный релиз которого состоится уже в …
Смартфон BQ 6868L Wide появился в продаже…
Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. …
Официально представлен игровой смартфон Nubia REDMAGIC 7S Pr…
В продажу официально вышел флагманский игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro. Он является улучшенной версией м…
Realme GT2 Master Exploration Edition поставил рекорд продаж…
Компания Realme отчиталась о первых успехах смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition на домашнем к…
Смартфон Redmi K60 получит 2K-дисплей …
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K…
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor