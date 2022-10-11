Объявлена дата выхода смартфона Samsung W23

Компания Samsung объявила о том, что смартфоны Samsung W23 будут представлены 21 октября. Как и предыдущие модели линейки, новинки станут эксклюзивом для Китая. Смартфоны будут созданы на основе Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 соответственно.

Напомним, что оцененный в 1800 евро Galaxy Z Fold 4 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (OIS и 3-кратный оптический зум), 10-Мп наружной селфи-камерой, 4-Мп подэкранной селфи-камерой, гибким 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением QHD+, соотношением сторон 6:5, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, внешним 6,2-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселя, защитой от воды согласно степени IPX8, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 4,5 Вт стереодинамиками и алюминиевой рамкой.