Объявлена дата выхода смартфонов HONOR 700

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфонов серии HONOR 700 состоится в Китае 23 ноября. В линейку войдут модели HONOR 700, HONOR 700 Pro и HONOR 700S. По предварительным данным, базовая модель получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а старшая – более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 5. Все три смартфона оснастят дополнительным дисплеем на тыльной панели с возможностями искусственного интеллекта, батареей Qinghai Lake ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки и основной камерой с 200-Мп главным модулем. Также HONOR 700 и HONOR 700 Pro будут отличаться наличием 50-Мп модуля с перископическим телеобъективом.