Объявлена дата выхода смартфонов Realme 14 Pro 5G

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов серии Realme 14 Pro 5G состоится в Индии 16 января. По предварительным данным, Realme 14 Pro 5G оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Energy, 50-Мп основной камерой с главным модулем на базе датчика Sony IMX882 и оптической стабилизацией, экраном с кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки. Старшей модели приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 50-Мп камеры на сенсоре Sony IMX896, изогнутого дисплея с разрешением 1,5K, аккумулятора на ёмкостью 6000 мАч и поддержки 80-Вт проводной зарядки.