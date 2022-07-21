Объявлена дата запуска смартфона OnePlus 10T

Компания OnePlus объявила дату анонса грядущего флагмана OnePlus 10T. Премьера устройства состоится в Нью-Йорке 3 августа. До анонса об OnePlus 10T уже известно почти все. Смартфон будет основан на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, получит 16 ГБ оперативной памяти. Цену и более подробные характеристики смартфона объявят на презентации.

Также смартфону приписывают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой кадров 120 Гц, 16-мп фронтальную камеру, основную камеру с датчиками разрешением 50 МП (Sony IMX766), 16 МП и 2 МП. Аккумулятор будет иметь емкость 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт.