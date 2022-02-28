Объявлена российская цена Poco M4 Pro

Напомним, что смартфон оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, камерой со сверхширокоугольной оптикой и модулем для макрофотографии, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 33-Вт зарядки, стереодинамиками, ИК-излучателем, 3,5-мм разъемом для наушников, а также корпусом толщиной 8,09 мм и массой 179,5 грамма.